Informations pratiques

Ribeauvillé

Journées du patrimoine visite du musée Beauvillé

21 Route de Sainte-Marie-aux-Mines Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire de la Manufacture d’Impression sur Etoffes (MIE) Beauvillé qui perpétue depuis 1839 son savoir-faire dans l’impression sur étoffes, ainsi que les secrets de fabrication de leurs créations.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de la Manufacture de Beauvillé ouvrira ses portes au public.

Quatres visites commentées du musée seront proposées permettant de découvrir l’histoire et les secrets de fabrication de nos créations.

Un petit souvenir et un dépliant de bienvenu seront offert à chaque visiteur pour prolonger cette expérience.

Inscription obligatoire aux visites via le formulaire suivant https://app.kiliba.com/form/6a85bd8ea4e414b14a4ad791 0 .

21 Route de Sainte-Marie-aux-Mines Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 74 74 beauville@beauville.com

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English :

Discover the history of the Manufacture d’Impression sur Etoffes (MIE) Beauvillès, which has been carrying on its expertise in fabric printing since 1839, as well as the secrets behind the creation of their designs.

L’événement Journées du patrimoine visite du musée Beauvillé Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr