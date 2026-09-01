Informations pratiques

Neuf-Brisach

Journées du Patrimoine visite guidée de la cité Vauban

6 Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée en compagnie d’un guide en costume d’époque, vous découvrirez de manière originale la ville et les remparts de Neuf-Brisach. Basée sur les faits historiques et agrémentée d’anecdotes, vivez de façon interactive et amusante l’histoire de Neuf-Brisach et le siècle du Roi Soleil.

Visite guidée en compagnie d’un guide en costume d’époque, vous découvrirez de manière originale la ville et les remparts de Neuf-Brisach.

Vivez de façon interactive et amusante l’histoire de Neuf-Brisach et le siècle du Roi Soleil. 0 .

6 Place d’Armes Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66 info@visitalsacerhinbrisach.com

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English :

Guided tour in the company of a guide in period costume, you will discover in an original way the city and the ramparts of Neuf-Brisach. Based on historical facts and enhanced with anecdotes, live in an interactive and amusing way the history of Neuf-Brisach and the century of the Sun King.

L’événement Journées du Patrimoine visite guidée de la cité Vauban Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach