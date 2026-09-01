Journées du Patrimoine visite guidée de la cité Vauban Neuf-Brisach
samedi 19 septembre 2026 · Neuf-Brisach
Informations pratiques
Neuf-Brisach
Journées du Patrimoine visite guidée de la cité Vauban
6 Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée en compagnie d’un guide en costume d’époque, vous découvrirez de manière originale la ville et les remparts de Neuf-Brisach. Basée sur les faits historiques et agrémentée d’anecdotes, vivez de façon interactive et amusante l’histoire de Neuf-Brisach et le siècle du Roi Soleil.
Visite guidée en compagnie d’un guide en costume d’époque, vous découvrirez de manière originale la ville et les remparts de Neuf-Brisach.
Vivez de façon interactive et amusante l’histoire de Neuf-Brisach et le siècle du Roi Soleil. 0 .
6 Place d’Armes Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66 info@visitalsacerhinbrisach.com
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English :
Guided tour in the company of a guide in period costume, you will discover in an original way the city and the ramparts of Neuf-Brisach. Based on historical facts and enhanced with anecdotes, live in an interactive and amusing way the history of Neuf-Brisach and the century of the Sun King.
L’événement Journées du Patrimoine visite guidée de la cité Vauban Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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