Informations pratiques

Neuf-Brisach

Théâtre en plein air Comédie de Colmar

Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Avec la Comédie de Colmar.

Dès 18h atelier théâtral et buvette.

19h représentation du spectacle Rock altitude .

En cas d’intempéries, l’événement aura lieu dans la tour bastionnée n°2. 0 .

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 51 68

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English :

L’événement Théâtre en plein air Comédie de Colmar Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach