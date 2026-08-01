AGENDA · Neuf-Brisach
Théâtre en plein air Comédie de Colmar Neuf-Brisach
samedi 29 août 2026 · Neuf-Brisach
Informations pratiques
Neuf-Brisach
Théâtre en plein air Comédie de Colmar
Neuf-Brisach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Avec la Comédie de Colmar.
Dès 18h atelier théâtral et buvette.
19h représentation du spectacle Rock altitude .
En cas d’intempéries, l’événement aura lieu dans la tour bastionnée n°2. 0 .
Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 51 68
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English :
L’événement Théâtre en plein air Comédie de Colmar Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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