[Journées du Patrimoine] Visite guidée de la Collégiale Saint-Michel Collégiale Saint-Michel Blainville-Crevon
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Saint-Michel · Blainville-Crevon
Informations pratiques
Blainville-Crevon
[Journées du Patrimoine] Visite guidée de la Collégiale Saint-Michel
Collégiale Saint-Michel 4 Place de l’Église Blainville-Crevon Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les Journées du Patrimoine, venez assister à la visite guidée de la collégiale Saint-Michel de Blainville-Crevon.
La collégiale Saint-Michel est un Monument Historique de la fin du XVème siècle qui se distingue par son style gothique flamboyant, son clocher très effilé et les éléments de belle facture qui la composent (vitraux, stalles, statues).
Visites guidées par des Blainvillais attachés à leur patrimoine local.
Gratuit et sans réservation .
Collégiale Saint-Michel 4 Place de l’Église Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 01 60
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English : [Journées du Patrimoine] Visite guidée de la Collégiale Saint-Michel
L’événement [Journées du Patrimoine] Visite guidée de la Collégiale Saint-Michel Blainville-Crevon a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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