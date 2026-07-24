Informations pratiques

Saint-Dizier

Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Charles de Marnaval

Eglise Saint-Charles de Marnaval Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

Classée depuis 2025 au titre des monuments historiques, l’église Saint-Charles de Marnaval est réalisée en briques de laitier. L’occasion pour les visiteurs de découvrir une facette du patrimoine industriel et religieux du XIXème siècle ! .

Eglise Saint-Charles de Marnaval Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50 musee@mairie-saintdizier.fr

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Charles de Marnaval Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne