Informations pratiques

Saint-Léonard-de-Noblat

Journées du Patrimoine Visite guidée du quartier du Pont de Noblat avec les moulins en péril

Place Saint-Martial Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2026, l’association Connaissance et Sauvegarde vous fera une visite guidée du quartier du Pont de Noblat avec les moulins en péril .

Place Saint-Martial Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr

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English : Journées du Patrimoine Visite guidée du quartier du Pont de Noblat avec les moulins en péril

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée du quartier du Pont de Noblat avec les moulins en péril Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Noblat