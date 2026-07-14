Journées du Patrimoine Visite guidée du quartier du Pont de Noblat avec les moulins en péril Saint-Léonard-de-Noblat
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Saint-Léonard-de-Noblat
Journées du Patrimoine Visite guidée du quartier du Pont de Noblat avec les moulins en péril
Place Saint-Martial Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2026, l’association Connaissance et Sauvegarde vous fera une visite guidée du quartier du Pont de Noblat avec les moulins en péril .
Place Saint-Martial Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr
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English : Journées du Patrimoine Visite guidée du quartier du Pont de Noblat avec les moulins en péril
L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée du quartier du Pont de Noblat avec les moulins en péril Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Noblat
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