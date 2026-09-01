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AGENDA · Saint-André-de-Chalencon

Journées du Patrimoine Visite guidée sur le domaine du Meynis Saint-André-de-Chalencon

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-André-de-Chalencon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Hameau du Meynis
Ville
43130 Saint-André-de-Chalencon
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-André-de-Chalencon

Journées du Patrimoine Visite guidée sur le domaine du Meynis

Hameau du Meynis Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée en présence de Gabriel Ferrand, Président de la Société d’histoire et d’archéologie de Craponne.
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Hameau du Meynis Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

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English :

Guided tour with Gabriel Ferrand, President of the Craponne Society of History and Archaeology.

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée sur le domaine du Meynis Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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