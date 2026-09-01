Informations pratiques

Saint-André-de-Chalencon

Journées du Patrimoine Visite guidée sur le domaine du Meynis

Hameau du Meynis Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée en présence de Gabriel Ferrand, Président de la Société d’histoire et d’archéologie de Craponne.

.

Hameau du Meynis Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour with Gabriel Ferrand, President of the Craponne Society of History and Archaeology.

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée sur le domaine du Meynis Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron