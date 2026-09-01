Journées du Patrimoine visite libre de la Bibliothèque Fonds Ancien Place Charles de Gaulle Gray
samedi 19 septembre 2026 · Place Charles de Gaulle · Gray
Informations pratiques
Gray
Journées du Patrimoine visite libre de la Bibliothèque Fonds Ancien
Place Charles de Gaulle Bibliothèque Fonds Ancien Gray Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le fonds patrimonial a pour origine les saisies révolutionnaires effectuées dès 1789. La plupart des manuscrits et incunables proviennent des communautés religieuses de la ville et des environs. La bibliothèque contient environ 25 000 volumes. Transférée au collège des Jésuites au début du XIXe siècle, elle est ensuite installée dans l’actuel bâtiment spécialement construit en 1858, voisin de l’Hôtel de Ville. Le fonds ancien n’est pas encore totalement informatisé. .
Place Charles de Gaulle Bibliothèque Fonds Ancien Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01 bibliotheque@ville-gray.fr
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English : Journées du Patrimoine visite libre de la Bibliothèque Fonds Ancien
L’événement Journées du Patrimoine visite libre de la Bibliothèque Fonds Ancien Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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