[Journées du Patrimoine] Visite libre, portes ouvertes et ateliers d’initiation au Jardin des sculptures Le Jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert Bois-Guilbert

samedi 19 septembre 2026 · Le Jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert · Bois-Guilbert

Informations pratiques

Bois-Guilbert

[Journées du Patrimoine] Visite libre, portes ouvertes et ateliers d’initiation au Jardin des sculptures

Le Jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert 1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour la 43e édition, les Journées Européennes du Patrimoine, organisées par le Ministère de la Culture, s’inscrivent sur le thème du Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Découvrez le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, créé par Jean-Marc de Pas, avec un accueil personnalisé pour présenter les lieux, le patrimoine bâti du site et les projets de restauration du patrimoine la restauration de la serre du Château, lauréate du Loto du Patrimoine 2025 pour la Seine-Maritime, et la restauration du cyclecar Pégase centenaire, soutenues par la Fondation du Patrimoine.

Programme samedi et dimanche de 10h à 18h Visite libre du Jardin et des expositions avec un accueil personnalisé

– Exposition Vente L’Unicité de la Couleur labellisée Normandie Impressionniste, présentant les oeuvres de Caroline Coppey, artiste plasticienne, jusqu’au 1er novembre, à découvrir dans les salons du château, le jardin et la chapelle.

– Exposition permanente sur la vie et l’oeuvre de Pierre Le Pesant de Boisguilbert, illustre économiste (1646-1714) dans le jardin.

– Accès à notre boutique de souvenirs du Jardin.

Programme dimanche

– Exposition de quelques voitures anciennes entre 11h et 12h environ, possibilité d’assister à l’arrivée des véhicules dans le Jardin.

– Portes ouvertes de l’atelier de Jean-Marc de Pas, sculpteur et créateur du jardin, de 15h à 18h

– Atelier d’initiation au modelage à l’argile, de 15h à 18h, sur le thème de l’architecture (serre, bâtiments), ou création d’une maquette de voiture évoquant la Pégase. Il sera possible de rapporter votre création chez vous. Vous serez encadré par une médiatrice qui vous transmettra les techniques de base. A l’aide d’outils et de modèles si besoin, vous pourrez affiner votre sculpture et la personnaliser.

-Explication par les propriétaires des lieux sur le programme de restauration de la serre labellisée par la fondation du patrimoine loto du patrimoine 2025

Exceptionnellement entrée tarif réduit pour tous 6€, gratuit pour les -18 ans. .

Le Jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert 1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 86 56 contact@lejardindessculptures.com

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English : [Journées du Patrimoine] Visite libre, portes ouvertes et ateliers d’initiation au Jardin des sculptures

L’événement [Journées du Patrimoine] Visite libre, portes ouvertes et ateliers d’initiation au Jardin des sculptures Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-09-01 par Seine-Maritime Attractivité