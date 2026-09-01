Journées du patrimoine visites guidées de l’intérieur de la collégiale Thann
samedi 19 septembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Journées du patrimoine visites guidées de l’intérieur de la collégiale
Parvis de la Collégiale Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:45:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
La collégiale St-Thiébaut de Thann vous ouvre ses portes un joyau du gothique rhénan à découvrir lors des Journées du Patrimoine ! Visite enrichie par la découverte commentée de statues et de leurs symboles.
Découvrez l’intérieur gothique de la collégiale St-Thiébaut de Thann lors des Journées du Patrimoine vitraux anciens, mobilier unique et richesse architecturale vous attendent. Un joyau du patrimoine à ne pas manquer ! Une découverte enrichie par la présentation commentée de statues, révélant symboles et secrets du patrimoine sacré. .
Parvis de la Collégiale Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr
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English :
The collegiate church of St-Thiébaut in Thann opens its doors to you: a jewel of Rhenish Gothic architecture to discover during the Heritage Days! Visit enriched by a guided tour of the statues and their symbols.
L’événement Journées du patrimoine visites guidées de l’intérieur de la collégiale Thann a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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