Journées du patrimoine: Visites guidées du stade Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Journées du patrimoine: Visites guidées du stade
116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du stade, rappel historique, tribunes (avec vue générale sur le site), vestiaires, salle presse et local arbitre vidéo.
Réservation obligatoire. .
116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 94
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English : Journées du patrimoine: Visites guidées du stade
L’événement Journées du patrimoine: Visites guidées du stade Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-28 par Brive Tourisme
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