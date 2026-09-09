Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Visites guidées du stade

116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du stade, rappel historique, tribunes (avec vue générale sur le site), vestiaires, salle presse et local arbitre vidéo.

Réservation obligatoire. .

116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 94

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English : Journées du patrimoine: Visites guidées du stade

L’événement Journées du patrimoine: Visites guidées du stade Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-28 par Brive Tourisme