Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées du patromoine: Visite libre de l’exposition temporaire Incise (Chapelle Saint Libéral)

Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres de l’exposition temporaire Barbara Navi. INCISE .

Entrée libre. .

Rue de Corrèze Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70

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English : Journées du patromoine: Visite libre de l’exposition temporaire Incise (Chapelle Saint Libéral)

L’événement Journées du patromoine: Visite libre de l’exposition temporaire Incise (Chapelle Saint Libéral) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme