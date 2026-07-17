Informations pratiques

Fouras

Journées européenne du Patrimoine Carrelet pédagogique

Moulin de l’Espérance Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte des carrelets pour un moment de détente le temps d’une pêche.

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Moulin de l’Espérance Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 96 66 61 histoireetpatrimoinefouras@gmail.com

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English : European Heritage Days: Educational Carrelet

Discover the fishing huts and enjoy a relaxing spot of fishing.

L’événement Journées européenne du Patrimoine Carrelet pédagogique Fouras a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan