Journées Européennes de l’Archéologie Atelier Duplex sous-marin Fort du Pradeau, Centre d’interprétation du territoire du Parc national de Port-Cros Hyères
Journées Européennes de l’Archéologie Atelier Duplex sous-marin Fort du Pradeau, Centre d’interprétation du territoire du Parc national de Port-Cros Hyères samedi 13 juin 2026.
Hyères
Journées Européennes de l’Archéologie Atelier Duplex sous-marin
Fort du Pradeau, Centre d’interprétation du territoire du Parc national de Port-Cros Fort du Pradeau Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
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Fort du Pradeau, Centre d’interprétation du territoire du Parc national de Port-Cros Fort du Pradeau Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 79 08 accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr
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L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Atelier Duplex sous-marin Hyères a été mis à jour le 2026-05-19 par Parc national de Port-Cros
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