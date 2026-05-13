Journées européennes de l’archéologie PréhistoSite Brassempouy
Journées européennes de l’archéologie PréhistoSite Brassempouy samedi 13 juin 2026.
Brassempouy
Journées européennes de l’archéologie
PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Visitez le site archéologique de Brassempouy avec le plus grand expert de l’histoire de ces grottes, François Bon, Professeur à l’université Jean Jaurès de Toulouse et membre permanent du laboratoire TRACES, pour des visites exceptionnelles.
Uniquement sur réservation
Visitez le site archéologique de Brassempouy avec le plus grand expert de l’histoire de ces grottes, François Bon, Professeur à l’université Jean Jaurès de Toulouse et membre permanent du laboratoire TRACES, pour des visites exceptionnelles.
– Samedi 13 juin, à 14h15, en accès rapide (véhicule) sur le site
A 17h Rencontre Tas de Cailloux, expertise gratuite d’objets préhistoriques
– Dimanche 14 juin, à 9h30, via le sentier des grottes (randonnée 7km A/R)
Uniquement sur réservation .
PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 contact@prehistoire-brassempouy.fr
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English : Journées européennes de l’archéologie
Visit the Brassempouy archaeological site with François Bon, the leading expert on the history of these caves, Professor at Jean Jaurès University in Toulouse and permanent member of the TRACES laboratory, for exceptional tours.
By reservation only
L’événement Journées européennes de l’archéologie Brassempouy a été mis à jour le 2026-05-13 par Landes Chalosse
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