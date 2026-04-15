Nuit européenne des musées PréhistoSite Brassempouy
Nuit européenne des musées PréhistoSite Brassempouy samedi 23 mai 2026.
Brassempouy
Nuit européenne des musées
PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
20h Spectacle Petites bêtes et grandes pattes
Tout public à partir de 5 ans.
21h Conférence Patrick Bleuzen, ethno-entomologiste
Esprits d’insectes, insectes des esprits (des insectes et des hommes)
De l’époque magdalénienne à nos jours, un voyage dans l’ethno-entomologie culturel.
20h Spectacle Petites bêtes et grandes pattes
Tout public à partir de 5 ans.
21h Conférence Patrick Bleuzen, ethno-entomologiste
Esprits d’insectes, insectes des esprits (des insectes et des hommes)
De l’époque magdalénienne à nos jours, un voyage dans l’ethno-entomologie culturel.
Accès libre au musée jusqu’à 22h30. .
PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 contact@prehistoire-brassempouy.fr
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English : Nuit européenne des musées
8pm Petites bêtes et grandes pattes show
For all ages 5 and up.
9pm Lecture by Patrick Bleuzen, ethno-entomologist
Spirits of insects, insects of spirits (of insects and men)
From the Magdalenian era to the present day, a journey through cultural ethno-entomology
L’événement Nuit européenne des musées Brassempouy a été mis à jour le 2026-04-15 par Landes Chalosse
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