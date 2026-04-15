Nuit européenne des musées PréhistoSite Brassempouy

Brassempouy

Nuit européenne des musées

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

20h Spectacle Petites bêtes et grandes pattes

Tout public à partir de 5 ans.

21h Conférence Patrick Bleuzen, ethno-entomologiste

Esprits d’insectes, insectes des esprits (des insectes et des hommes)

De l’époque magdalénienne à nos jours, un voyage dans l’ethno-entomologie culturel.

20h Spectacle Petites bêtes et grandes pattes

Tout public à partir de 5 ans.

21h Conférence Patrick Bleuzen, ethno-entomologiste

Esprits d’insectes, insectes des esprits (des insectes et des hommes)

De l’époque magdalénienne à nos jours, un voyage dans l’ethno-entomologie culturel.

Accès libre au musée jusqu’à 22h30. .

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 contact@prehistoire-brassempouy.fr

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English : Nuit européenne des musées

8pm Petites bêtes et grandes pattes show

For all ages 5 and up.

9pm Lecture by Patrick Bleuzen, ethno-entomologist

Spirits of insects, insects of spirits (of insects and men)

From the Magdalenian era to the present day, a journey through cultural ethno-entomology

L’événement Nuit européenne des musées Brassempouy a été mis à jour le 2026-04-15 par Landes Chalosse