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Nuit européenne des musées PréhistoSite Brassempouy

Nuit européenne des musées PréhistoSite Brassempouy

Nuit européenne des musées PréhistoSite Brassempouy samedi 23 mai 2026.

Lieu : PréhistoSite

Adresse : 404 Rue du Musée

Ville : 40330 Brassempouy

Département : Landes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 5 5

Brassempouy

Nuit européenne des musées

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :
2026-05-23

20h Spectacle Petites bêtes et grandes pattes
Tout public à partir de 5 ans.
21h Conférence Patrick Bleuzen, ethno-entomologiste
Esprits d’insectes, insectes des esprits (des insectes et des hommes)
De l’époque magdalénienne à nos jours, un voyage dans l’ethno-entomologie culturel.
20h Spectacle Petites bêtes et grandes pattes
Tout public à partir de 5 ans.
21h Conférence Patrick Bleuzen, ethno-entomologiste
Esprits d’insectes, insectes des esprits (des insectes et des hommes)
De l’époque magdalénienne à nos jours, un voyage dans l’ethno-entomologie culturel.
Accès libre au musée jusqu’à 22h30.   .

PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73  contact@prehistoire-brassempouy.fr

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English : Nuit européenne des musées

8pm Petites bêtes et grandes pattes show
For all ages 5 and up.
9pm Lecture by Patrick Bleuzen, ethno-entomologist
Spirits of insects, insects of spirits (of insects and men)
From the Magdalenian era to the present day, a journey through cultural ethno-entomology

L’événement Nuit européenne des musées Brassempouy a été mis à jour le 2026-04-15 par Landes Chalosse

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