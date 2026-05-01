Brassempouy

Soirée Trio de Viandes

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 21 – 21 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-24 00:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez nous rejoindre pour la soirée Trio de Viandes à L’Estanquet Deu Guit !

Au menu

Assiette combinée

Trio de viandes grillées à la plancha

Canard, agneau et aurochs

Accompagnées de frites maison et salade

Réservation conseillée auprès de Lionel Ducamp

06 82 38 61 54

Venez nous rejoindre pour la soirée Trio de Viandes à L’Estanquet Deu Guit !

Au menu

Assiette combinée

Trio de viandes grillées à la plancha

Canard, agneau et aurochs

Accompagnées de frites maison et salade

Réservation conseillée auprès de Lionel Ducamp

06 82 38 61 54 .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

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English : Soirée Trio de Viandes

Join us for the Trio de Viandes evening at L’Estanquet Deu Guit!

On the menu:

Combination platter

Trio of meats grilled a la plancha

Duck, lamb and aurochs

Accompanied by home fries and salad

Reservations recommended with Lionel Ducamp

06 82 38 61 54

L’événement Soirée Trio de Viandes Brassempouy a été mis à jour le 2026-05-13 par Landes Chalosse