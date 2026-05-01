Soirée Trio de Viandes Brassempouy
Soirée Trio de Viandes Brassempouy dimanche 24 mai 2026.
Brassempouy
Soirée Trio de Viandes
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes
Tarif : 21 – 21 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24 00:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez nous rejoindre pour la soirée Trio de Viandes à L’Estanquet Deu Guit !
Au menu
Assiette combinée
Trio de viandes grillées à la plancha
Canard, agneau et aurochs
Accompagnées de frites maison et salade
Réservation conseillée auprès de Lionel Ducamp
06 82 38 61 54
Venez nous rejoindre pour la soirée Trio de Viandes à L’Estanquet Deu Guit !
Au menu
Assiette combinée
Trio de viandes grillées à la plancha
Canard, agneau et aurochs
Accompagnées de frites maison et salade
Réservation conseillée auprès de Lionel Ducamp
06 82 38 61 54 .
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr
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English : Soirée Trio de Viandes
Join us for the Trio de Viandes evening at L’Estanquet Deu Guit!
On the menu:
Combination platter
Trio of meats grilled a la plancha
Duck, lamb and aurochs
Accompanied by home fries and salad
Reservations recommended with Lionel Ducamp
06 82 38 61 54
L’événement Soirée Trio de Viandes Brassempouy a été mis à jour le 2026-05-13 par Landes Chalosse
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