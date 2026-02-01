Journées européennes de l’archéologie Château de Caen et Musée de Normandie Musée de Normandie Caen

Journées européennes de l’archéologie Château de Caen et Musée de Normandie

Musée de Normandie Enceinte du Château Caen Calvados

Vendredi 2026-06-12

2026-06-14

2026-06-12

Ce week-end, le musée propose des visites et animations gratuites pour tous les âges, avec expositions, jeux de piste, contes et visites guidées.

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, retrouvez l’offre de visites et activités du Musée de Normandie Château de Caen

Vendredi, samedi et dimanche

-entrée gratuite au musée (Logis du Gouverneur)

-entrée au tarif réduit à l’exposition Le château des photographes (Salles du Rempart)

Samedi et dimanche au musée

-11h15 et 15h visite animée Dans le temple de la déesse-mère (3-7 ans) . Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

-13h à 18h jeu de piste A la recherche de l’objet magique (dès 6 ans). Sur simple demande à l’accueil du musée.

-14h et 16h30 visites flash (dès 14 ans). RDV au musée le jour de l’activité.

Samedi et dimanche au château

-11h30, 14h, 15h, 16h et 17h visites flash Tour de la Reine Mathilde et Donjon (départs simultanés, dès 8 ans)

RDV au pavillon d’accueil le jour de l’activité.

Gratuit, dans la limite des places disponibles. .

English : Journées européennes de l’archéologie Château de Caen et Musée de Normandie

This weekend, the museum offers free visits and events for all ages, with exhibitions, treasure hunts, storytelling and guided tours.

