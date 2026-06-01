Grignols

Journées européennes de l’archéologie

Maison du patrimoine Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez explorer les traces du passé et redécouvrir l’histoire de notre territoire à travers les regards croisés des archéologues et des passionnés du patrimoine local.

À partir de 14h, Maison du Patrimoine

Mémoire du Comté de Grignols Mairie 05 53 54 28 93

Venez explorer les traces du passé et redécouvrir l’histoire de notre territoire à travers les regards croisés des archéologues et des passionnés du patrimoine local.

14h Présentation de la fouille archéologique préventive menée dans le cadre des travaux d’assainissement de la commune. Intervention du CD24.

14h45 Présentation de la Maison du Patrimoine par l’Association Mémoire du Comté de Grignols, suivie d’une randonnée autour du château pour remonter le fil de l’histoire du Castrum de Grignols et de la vallée du Vern.

Animation gratuite et ouverte à tous.

À partir de 14h, Maison du Patrimoine

Mémoire du Comté de Grignols Mairie 05 53 54 28 93 .

Maison du patrimoine Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 28 93

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English :

Come and explore the traces of the past and rediscover the history of our region through the eyes of archaeologists and local heritage enthusiasts.

From 2pm, Maison du Patrimoine

Mémoire du Comté de Grignols Town Hall 05 53 54 28 93

L’événement Journées européennes de l’archéologie Grignols a été mis à jour le 2026-06-09 par Vallée de l’Isle en Périgord