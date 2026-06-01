Le Thillot

Journées européennes de l’archéologie

47 rue de la Gare Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 15:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Les Hautes-Mynes participeront aux Journées européennes de l’archéologie organisées par l’ Inrap. Dans ce cadre, un atelier d’initiation à la fouille archéologique sera proposé aux enfants. À partir d’un carré de fouille reconstitué, les archéologues en herbe découvriront, truelles et pinceaux en mains, les différentes techniques de fouille et de relevé archéologique. Nombre de places limité Réservation obligatoireEnfants

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47 rue de la Gare Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 25 03 33

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English :

Hautes-Mynes will be taking part in the European Archaeology Days organized by Inrap. As part of the event, children will be able to take part in an introductory archaeological dig workshop. Using a reconstructed excavation area, budding archaeologists will discover, with trowels and brushes in hand, the different techniques involved in digging and archaeological surveying. Limited number of places booking essential

L’événement Journées européennes de l’archéologie Le Thillot a été mis à jour le 2026-06-05 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES