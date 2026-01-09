Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Moulin de Vignal Apinac
Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Moulin de Vignal Apinac dimanche 17 mai 2026.
Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier
Moulin de Vignal 35 Impasse du moulin Apinac Loire
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
2026-05-17
Découvrez l’histoire du moulin de Vignal, son fonctionnement et son rôle dans le patrimoine local lors d’une visite guidée.
Moulin de Vignal 35 Impasse du moulin Apinac 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 55 94 75 vignal.moulin@gmail.com
English :
Discover the history of the Vignal mill, its operation and its role in the local heritage during a guided tour.
