Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Moulin de Vignal Apinac

Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier

Moulin de Vignal 35 Impasse du moulin Apinac Loire

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

2026-05-17

Découvrez l’histoire du moulin de Vignal, son fonctionnement et son rôle dans le patrimoine local lors d’une visite guidée.

Moulin de Vignal 35 Impasse du moulin Apinac 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 55 94 75 vignal.moulin@gmail.com

English :

Discover the history of the Vignal mill, its operation and its role in the local heritage during a guided tour.

