Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier Moulin des Tours Nérac

Nérac

Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier

Moulin des Tours 3 Rue du Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-17 12:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez profiter des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier en Albret pour découvrir le Moulin des Tours, le plus grand moulin fortifié de France, qui sera ouvert gratuitement pour l’occasion les samedi 16 et dimanche 17 mai

– visite libre de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h

– visite guidée sans réservation, à 15h et 16h30.

Présence exceptionnelle le samedi 16 mai après-midi de l’association Emmaüs Le Maquis, une communauté Emmaüs 100% agricole basée à Moncrabeau, qui propose une activité de paysan boulanger et des pains au levain à partir de céréales paysannes produites sur la ferme.

Dégustation de pain le samedi 16 mai de 14h à 18h et échanges avec Charles Poilly, responsable de la communauté, à 16h et 17h30, en prolongation des deux visites guidées de l’après-midi.

Jeux anciens en bois à disposition dans le Moulin tout le week-end. .

Moulin des Tours 3 Rue du Moulin des Tours Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 09 37 contact@moulindestours.com

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English : Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier

L’événement Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier Nérac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de l’Albret