Journées européennes du matrimoine et du patrimoine Ecomusée de la Bintinais RENNES

Informations pratiques

Longtemps au cœur de l’alimentation bretonne, le sarrasin est bien plus qu’un ingrédient emblématique : il raconte une histoire, celle des paysages, des savoir-faire agricoles, des moulins, des cuisines familiales et des traditions populaires. Fragilisée au fil du XXᵉ siècle, sa culture connaît aujourd’hui un nouvel élan, porté par des producteurs, des artisans et des passionnés qui contribuent à faire vivre ce patrimoine.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, dont le thème est « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », l’Écomusée de la Bintinais vous invite à découvrir toutes les facettes de cette plante emblématique. Des champs au billig, partez à la rencontre de celles et ceux qui cultivent, transforment, cuisinent et transmettent le sarrasin aujourd’hui.