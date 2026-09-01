Informations pratiques

Cahuzac

Journées européennes du patrimoine 2026 à Cahuzac

Cahuzac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église du XVIème siècle avec ses peintures murales et du village

Visite libre de l’église du XVIème siècle avec ses peintures murales et du village. .

Cahuzac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 90 46

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English : Journées européennes du patrimoine 2026 à Cahuzac

Self-guided tour of the 16th-century church with its murals and the village

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 à Cahuzac Cahuzac a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Bastides