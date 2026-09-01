Journées européennes du patrimoine 2026 à Cahuzac Cahuzac
samedi 19 septembre 2026 · Cahuzac
Informations pratiques
Cahuzac
Journées européennes du patrimoine 2026 à Cahuzac
Cahuzac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église du XVIème siècle avec ses peintures murales et du village
Visite libre de l’église du XVIème siècle avec ses peintures murales et du village. .
Cahuzac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 90 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine 2026 à Cahuzac
Self-guided tour of the 16th-century church with its murals and the village
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 à Cahuzac Cahuzac a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Cahuzac (Lot-et-Garonne)
- Visite guidée de l’évesquerie, Évesquerie, Cahuzac 20 septembre 2026