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Journées Européennes du Patrimoine 2026 Animations à Saint Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Cosme-en-Vairais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
72110 Saint-Cosme-en-Vairais
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Cosme-en-Vairais

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Animations à Saint Cosme-en-Vairais

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer
Au programme de la journée proposée par l’association Patrimoine du Vairais
– de 10h à 18h Découverte des églises de Saint Cosme-en-Vairais et de Contres Visite libre et gratuite
– de 10h à 12h et de 14h à 18h Exposition Les pionniers du Vairais en Nouvelle France au XVIIème siècle Salle Atlantis, visite libre et gratuite
– à 14h30 Randonnée pédestre Sur les traces de François Véron-de-Forbonnais au départ de l’église de Champaissant Boucle de 6,4km Gratuit   .

Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire   patrimoineduvairais@orange.fr

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English :

Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Animations à Saint Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Maine Saosnois

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