Journées Européennes du Patrimoine 2026 Animations à Saint Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Cosme-en-Vairais
Informations pratiques
Saint-Cosme-en-Vairais
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Animations à Saint Cosme-en-Vairais
Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer
Au programme de la journée proposée par l’association Patrimoine du Vairais
– de 10h à 18h Découverte des églises de Saint Cosme-en-Vairais et de Contres Visite libre et gratuite
– de 10h à 12h et de 14h à 18h Exposition Les pionniers du Vairais en Nouvelle France au XVIIème siècle Salle Atlantis, visite libre et gratuite
– à 14h30 Randonnée pédestre Sur les traces de François Véron-de-Forbonnais au départ de l’église de Champaissant Boucle de 6,4km Gratuit .
Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire patrimoineduvairais@orange.fr
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English :
Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Animations à Saint Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Maine Saosnois
À voir aussi à Saint-Cosme-en-Vairais (Sarthe)
- Livre-à-brac Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais 12 septembre 2026
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- Exposition Les pionniers du Vairais en Nouvelle-France au XVIIème siècle Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais 19 septembre 2026
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- Concert de Marion Roch Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais 20 novembre 2026