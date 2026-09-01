Informations pratiques

Saint-Cosme-en-Vairais

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Animations à Saint Cosme-en-Vairais

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer

Au programme de la journée proposée par l’association Patrimoine du Vairais

– de 10h à 18h Découverte des églises de Saint Cosme-en-Vairais et de Contres Visite libre et gratuite

– de 10h à 12h et de 14h à 18h Exposition Les pionniers du Vairais en Nouvelle France au XVIIème siècle Salle Atlantis, visite libre et gratuite

– à 14h30 Randonnée pédestre Sur les traces de François Véron-de-Forbonnais au départ de l’église de Champaissant Boucle de 6,4km Gratuit .

Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire patrimoineduvairais@orange.fr

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English :

Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Animations à Saint Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Maine Saosnois