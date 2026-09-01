Exposition Les pionniers du Vairais en Nouvelle-France au XVIIème siècle Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

Informations pratiques

Saint-Cosme-en-Vairais

Exposition Les pionniers du Vairais en Nouvelle-France au XVIIème siècle

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-19

A la découverte d’un nouveau monde !

Du 19 septembre au 4 octobre 2026, l’association PATRIMOINE DU VAIRAIS présente une exposition Les pionniers du Vairais en Nouvelle-France.

Découvrez la remarquable aventure de ces femmes et de ces hommes partis du Vairais au XVIIe siècle pour bâtir un nouveau monde de l’autre côté de l’Atlantique. Entre espoirs, dangers et quête d’inconnu, cette exposition retrace le destin fascinant des premiers émigrants à l’origine du Québec actuel.

Visible du lundi au vendredi de 16h à 18h, le samedi de 10h à 12h, le dimanche de 16h à 18h, le dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire patrimoineduvairais@orange.fr

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English :

Discovering a New World!

L’événement Exposition Les pionniers du Vairais en Nouvelle-France au XVIIème siècle Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Maine Saosnois