Exposition Art du bois Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

Informations pratiques

Saint-Cosme-en-Vairais

Exposition Art du bois

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-19

Le Centre Culturel et d’Animation du Vairais invite deux artistes pour cette exposition destinée au bois Titain Art et Dominique Dodier présenteront leurs oeuvres.

À la salle Atlantis à Saint Cosme en Vairais. Entrée libre et gratuite.

Horaires

Du lundi au vendredi 16h à 18h, le samedi de 10h à 12h, le dimanche de 16h à 18h. Toute la journée le dimanche 27 septembre. .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05

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English :

L’événement Exposition Art du bois Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Maine Saosnois