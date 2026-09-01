Exposition Art du bois Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais
samedi 19 septembre 2026 · Salle Atlantis · Saint-Cosme-en-Vairais
Informations pratiques
Saint-Cosme-en-Vairais
Exposition Art du bois
Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-09-19
Le Centre Culturel et d’Animation du Vairais invite deux artistes pour cette exposition destinée au bois Titain Art et Dominique Dodier présenteront leurs oeuvres.
À la salle Atlantis à Saint Cosme en Vairais. Entrée libre et gratuite.
Horaires
Du lundi au vendredi 16h à 18h, le samedi de 10h à 12h, le dimanche de 16h à 18h. Toute la journée le dimanche 27 septembre. .
Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05
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English :
L’événement Exposition Art du bois Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Maine Saosnois
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