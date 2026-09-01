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Journées Européennes du Patrimoine 2026 Chapelle Saint Clair de Parisot Hameau de Parisot Route de Monpazier Villeréal

samedi 19 septembre 2026 · Hameau de Parisot Route de Monpazier · Villeréal

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Chapelle Saint Clair de Parisot Hameau de Parisot Route de Monpazier Villeréal

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Hameau de Parisot Route de Monpazier
Adresse
Chapelle Saint Clair
Ville
47210 Villeréal
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Villeréal

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Chapelle Saint Clair de Parisot

Hameau de Parisot Route de Monpazier Chapelle Saint Clair Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la chapelle sera ouverte exceptionnellement le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 10h à 18h (visite libre).
Cette visite libre vous invite à découvrir un lieu de culte discret, témoin de la spiritualité et de l’architecture religieuse locales. Un moment propice à la contemplation et à la découverte d’un patrimoine encore méconnu.   .

Hameau de Parisot Route de Monpazier Chapelle Saint Clair Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Chapelle Saint Clair de Parisot

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Chapelle Saint Clair de Parisot Villeréal a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Coeur de Bastides

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