Journées Européennes du Patrimoine 2026 Chapelle Saint Clair de Parisot Hameau de Parisot Route de Monpazier Villeréal
samedi 19 septembre 2026 · Hameau de Parisot Route de Monpazier · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Chapelle Saint Clair de Parisot
Hameau de Parisot Route de Monpazier Chapelle Saint Clair Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la chapelle sera ouverte exceptionnellement le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 10h à 18h (visite libre).
Cette visite libre vous invite à découvrir un lieu de culte discret, témoin de la spiritualité et de l’architecture religieuse locales. Un moment propice à la contemplation et à la découverte d’un patrimoine encore méconnu. .
Hameau de Parisot Route de Monpazier Chapelle Saint Clair Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Chapelle Saint Clair de Parisot
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Chapelle Saint Clair de Parisot Villeréal a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Coeur de Bastides
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