Vide-greniers de la pétanque villeréalaise Boulodrome Villeréal

Villeréal

Vide-greniers de la pétanque villeréalaise

Boulodrome Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide-greniers en extérieur, réservé aux particuliers.

Buvette et petite restauration sur place.

Vide-greniers en extérieur, réservé aux particuliers.

Buvette et petite restauration sur place. .

Boulodrome Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 42 80 48

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English : Vide-greniers de la pétanque villeréalaise

Outdoor garage sale for private individuals only.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Vide-greniers de la pétanque villeréalaise Villeréal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Bastides