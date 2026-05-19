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Vide-greniers de la pétanque villeréalaise Boulodrome Villeréal

Vide-greniers de la pétanque villeréalaise Boulodrome Villeréal

Vide-greniers de la pétanque villeréalaise Boulodrome Villeréal dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : Boulodrome

Adresse : Boulevard Alphonse de Poitiers

Ville : 47210 Villeréal

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Villeréal

Vide-greniers de la pétanque villeréalaise

Boulodrome Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Vide-greniers en extérieur, réservé aux particuliers.
Buvette et petite restauration sur place.
Vide-greniers en extérieur, réservé aux particuliers.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Boulodrome Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 42 80 48 

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English : Vide-greniers de la pétanque villeréalaise

Outdoor garage sale for private individuals only.
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L’événement Vide-greniers de la pétanque villeréalaise Villeréal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Bastides

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