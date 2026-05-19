Vide-greniers de la pétanque villeréalaise Boulodrome Villeréal
Vide-greniers de la pétanque villeréalaise Boulodrome Villeréal dimanche 6 septembre 2026.
Villeréal
Vide-greniers de la pétanque villeréalaise
Boulodrome Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide-greniers en extérieur, réservé aux particuliers.
Buvette et petite restauration sur place.
Vide-greniers en extérieur, réservé aux particuliers.
Buvette et petite restauration sur place. .
Boulodrome Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 42 80 48
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English : Vide-greniers de la pétanque villeréalaise
Outdoor garage sale for private individuals only.
Refreshments and snacks on site.
L’événement Vide-greniers de la pétanque villeréalaise Villeréal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Bastides
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