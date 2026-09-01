Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Le Dropt Villeréal
samedi 19 septembre 2026 · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Le Dropt, entre patrimoine naturel et historique
Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez la vallée du Dropt, ses activités, la navigation et ses célèbres moulins. Cette présentation abordera également le fonctionnement d’un bassin versant, le rôle des zones humides et l’entretien des cours d’eau. Une animation proposée en collaboration avec le syndicat Épidropt.
Découvrez la vallée du Dropt, ses activités, la navigation et ses célèbres moulins. Cette présentation abordera également le fonctionnement d’un bassin versant, le rôle des zones humides et l’entretien des cours d’eau. Une animation proposée en collaboration avec le syndicat Épidropt.
Exposition visible sous la halle samedi 19 septembre de 14h à 18h et dimanche 20 septembre de 10h à 18h. .
Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Le Dropt, entre patrimoine naturel et historique
Discover the Dropt Valley, its activities, boating, and its famous mills. This presentation will also cover how a watershed works, the role of wetlands, and the maintenance of waterways. An event offered in collaboration with the Épidropt Association.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Le Dropt, entre patrimoine naturel et historique Villeréal a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Coeur de Bastides
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