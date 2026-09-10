Journées Européennes du Patrimoine 2026 Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Journées Européennes du Patrimoine 2026
Divers lieux, Le Havre Seine Métropole Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La 43e édition de l’événement met à l’honneur le patrimoine de la photographie et les solutions pour sauvegarder le patrimoine en péril.
Ouvertures exceptionnelles, visites, rendez-vous en famille, ateliers et démonstrations de savoir-faire sont au rendez-vous pour (re)découvrir le patrimoine près de chez vous.
Plus de 140 animations vous attendent dans 24 communes de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ! Composez votre programme grâce au dépliant conçu pour l’occasion (également disponible en version papier à la Maison du patrimoine).
La plupart des sites ouvre les réservations au 1er septembre.
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Divers lieux, Le Havre Seine Métropole Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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