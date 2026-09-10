Informations pratiques

Le Havre

Journées Européennes du Patrimoine 2026

Divers lieux, Le Havre Seine Métropole Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La 43e édition de l’événement met à l’honneur le patrimoine de la photographie et les solutions pour sauvegarder le patrimoine en péril.

Ouvertures exceptionnelles, visites, rendez-vous en famille, ateliers et démonstrations de savoir-faire sont au rendez-vous pour (re)découvrir le patrimoine près de chez vous.

Plus de 140 animations vous attendent dans 24 communes de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ! Composez votre programme grâce au dépliant conçu pour l’occasion (également disponible en version papier à la Maison du patrimoine).

La plupart des sites ouvre les réservations au 1er septembre.

Télécharger le programme .

Divers lieux, Le Havre Seine Métropole Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine 2026

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie