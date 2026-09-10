Journées Européennes du Patrimoine 2026 L’Hôtel Maledent de Feytiat vous ouvre ses portes ! Hôtel Maledent de Feytiat Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 L’Hôtel Maledent de Feytiat vous ouvre ses portes !

Hôtel Maledent de Feytiat 6 Rue Haute de la Comédie Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Des agents de la Conservation régionale des monuments historiques vous proposeront une présentation de l’Hôtel Maledent de Feytiat, retraçant son histoire depuis la cour d’honneur jusqu’au centre de documentation. Dans la salle de réunion, un espace muséo permettra de découvrir des mobiliers archéologiques, tandis qu’une projection d’images de chantiers archéologiques menés à Limoges sera proposée. Dans la cour de la DRAC, vous pourrez découvrir une présentation du Service régional de l’Archéologie ainsi que des chantiers de fouilles menés à Limoges, tandis qu’un barnum sera dédié aux activités d’archéologie subaquatique, illustrées par l’exemple du pont Saint-Martial.

Visites organisées par groupes de 15 personnes maximum, départ toutes les 30min. Réservation obligatoire. .

Hôtel Maledent de Feytiat 6 Rue Haute de la Comédie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 66 00

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L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 L’Hôtel Maledent de Feytiat vous ouvre ses portes ! Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole