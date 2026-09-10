Journées Européennes du Patrimoine 2026 Quand le pompon s’engage ! Limoges Musée de la Résistance Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Résistance · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Quand le pompon s’engage ! Limoges
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des 400 ans de la Marine nationale, participe à un atelier sur les Forces navales françaises libres (FNFL). Amélia te racontera l’histoire du bachi sais-tu que son pompon porte chance et qu’il a également été un symbole de la Résistance ? À toi de jouer en construisant toi-même ton bachi, emblème de la Marine nationale aux couleurs des FNFL.
Lors de cet atelier, tu pourras échanger avec un premier maître de la Marine Nationale et comparer l’uniforme de matelot d’aujourd’hui à celui des FNFL. Tu pourras également découvrir des maquettes de vaisseaux ou de frégates.
Sur inscription. .
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 43 amelia.touin@limoges.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Quand le pompon s’engage ! Limoges
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Quand le pompon s’engage ! Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
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