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Journées Européennes du Patrimoine 2026 Rencontre avec Louise Fages Bibliothèque Espace Roger Bissière Villeréal

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Espace Roger Bissière · Villeréal

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Rencontre avec Louise Fages Bibliothèque Espace Roger Bissière Villeréal

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bibliothèque Espace Roger Bissière
Adresse
3 avenue Bernard Palissy
Ville
47210 Villeréal
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Villeréal

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Rencontre avec Louise Fages

Bibliothèque Espace Roger Bissière 3 avenue Bernard Palissy Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Rencontre avec Louise Fages qui expliquera son travail autour d’archives photographiques de Villeréal avec les élèves des écoles et du CFA de Villeréal.
Les archives seront exposées à la bibliothèque de Villeréal tout le mois de septembre.
Rencontre avec Louise Fages qui vous expliquera son travail autour d’archives photographiques de Villeréal avec les élèves des écoles et du CFA de Villeréal. Les archives seront exposées à la bibliothèque de Villeréal tout le mois de septembre.

Plus d’infos sur https://reseauthequedesbastides.org/general/ceci-nest-pas-une-archive   .

Bibliothèque Espace Roger Bissière 3 avenue Bernard Palissy Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   reseautheque@ccbastides47.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Rencontre avec Louise Fages

A meeting with Louise Fages, who will discuss her work with the photographic archives of Villeréal alongside students from Villeréal’s schools and vocational training center (CFA).
The archives will be on display at the Villeréal library throughout the month of September.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Rencontre avec Louise Fages Villeréal a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides

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