Journées Européennes du Patrimoine 2026 Rencontre avec Louise Fages Bibliothèque Espace Roger Bissière Villeréal
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Espace Roger Bissière · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Rencontre avec Louise Fages
Bibliothèque Espace Roger Bissière 3 avenue Bernard Palissy Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Rencontre avec Louise Fages qui expliquera son travail autour d’archives photographiques de Villeréal avec les élèves des écoles et du CFA de Villeréal.
Les archives seront exposées à la bibliothèque de Villeréal tout le mois de septembre.
Rencontre avec Louise Fages qui vous expliquera son travail autour d’archives photographiques de Villeréal avec les élèves des écoles et du CFA de Villeréal. Les archives seront exposées à la bibliothèque de Villeréal tout le mois de septembre.
Plus d’infos sur https://reseauthequedesbastides.org/general/ceci-nest-pas-une-archive .
Bibliothèque Espace Roger Bissière 3 avenue Bernard Palissy Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine reseautheque@ccbastides47.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Rencontre avec Louise Fages
A meeting with Louise Fages, who will discuss her work with the photographic archives of Villeréal alongside students from Villeréal’s schools and vocational training center (CFA).
The archives will be on display at the Villeréal library throughout the month of September.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Rencontre avec Louise Fages Villeréal a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)
- Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal 12 septembre 2026
- Mini conférence Savoir choisir un bon savon Vibration Lumineuse Villeréal 12 septembre 2026
- Marché aux puces Brocante Villeréal 13 septembre 2026
- Concert L’Écume des Sons Parisot Villeréal 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition Le Dropt Villeréal 19 septembre 2026