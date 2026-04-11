Journées européennes du patrimoine 2026 Sélestat

Informations pratiques

Sélestat

Journées européennes du patrimoine 2026

Centre ville Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites guidées thématiques, balades contées ou encore spectacle, tout un programme !

Grâce à l’ouverture de lieux emblématiques, de visites guidées et de balades contées, vivez de belles et agréables Journées européennes du patrimoine !

Programme détaillé

Samedi

Visites guidées, départ sur le parvis de la Bibliothèque Humaniste, sauf église St-Georges

Nouveau ! Le chantier de l’église St-Georges 10h, 11h et 12h. Durée 1h. Sur inscription 03 88 58 07 20, places très limitées. Départ devant l’église

Sélestat au Moyen-Âge 10h. Durée 1h

Nouveau ! Terre de légendes 11h30 et 14h. Durée 1h. Public adultes

L’architecture à la Renaissance 14h30. Durée 1h

Nouveau ! Le patrimoine à l’épreuve du temps 15h. Durée 1h

Sélestat insolite 16h30. Durée 1h

Flânerie sélestadienne 17h. Durée 1h

Balades contées, départ sur le parvis de la Bibliothèque Humaniste

Retour au Moyen Âge 11h30 et 16h30. Durée 1h. Idéal avec enfants

Mémoires de guerre 14h30. Durée 1h. Idéal avec enfants

Dimanche

Visites guidées, départ sur le parvis de la Bibliothèque Humaniste, sauf église St-Georges

Nouveau ! Les légendes d’Alsace 10h et 14h. Durée 1h. Public adultes

Nouveau ! Le chantier de l’église St-Georges 10h, 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30. Durée 1h. Sur inscription 03 88 58 07 20, places très limitées. Départ devant l’église

Sélestat insolite 10h30. Durée 1h

Flânerie sélestadienne 11h30 et 16h. Durée 1h

Sélestat au Moyen-Âge 12h. Durée 1h

Nouveau ! Le patrimoine à l’épreuve du temps 14h. Durée 1h

Balade contée, départ sur le parvis de la Bibliothèque Humaniste

Mémoires de guerre 11h30. Durée 1h. Idéal avec enfants

Spectacle musical et théâtral en déambulation, départ devant la Bibliothèque Humaniste

Nouveau ! La quête d’Hathor 14h et 17h. Durée plus ou moins 1h15. Idéal avec enfants 0 .

Centre ville Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 08 art.histoire@ville-selestat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Themed guided tours, storytelling walks, and even a show—there’s a whole program of activities!

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Sélestat a été mis à jour le 2026-08-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme