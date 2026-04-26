Journées européennes du patrimoine 2026 Sélestat
samedi 19 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Journées européennes du patrimoine 2026
7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découverte du musée en visite libre, démonstrations au fournil, visite guidée de la salle de la Zunft le samedi après-midi et exposition de photos anciennes
Profitez tout le week-end d’une visite libre gratuite du musée et de démonstrations au fournil.
Le samedi, notre guide vous propose une présentation de la salle de la Zunft à 13h, 14h et 15h.
Découvrez également une sélection de plusieurs photos anciennes retraçant l’histoire de l’association et rendant hommage à celles et ceux qui ont contribué à la réussite de la Maison du Pain d’Alsace. 0 .
7 rue du Sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org
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English :
Self-guided tour of the museum, demonstrations in the bakery, a guided tour of the Zunft Hall on Saturday afternoon, and an exhibition of old photographs
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Sélestat a été mis à jour le 2026-07-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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