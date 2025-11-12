Journées européennes du patrimoine 2026 Sélestat
dimanche 20 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Journées européennes du patrimoine 2026
1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Partez à la rencontre des 1200 œuvres de la collection, soigneusement conservées dans les réserves du Frac Alsace
Partez à la rencontre des 1200 œuvres de la collection, soigneusement conservées dans les réserves du Frac Alsace.
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1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org
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English :
Come discover the 1,200 works in the collection, carefully preserved in the Frac Alsace’s storage facilities
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Sélestat a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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