Informations pratiques

Sélestat

Journées européennes du patrimoine 2026

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la rencontre des 1200 œuvres de la collection, soigneusement conservées dans les réserves du Frac Alsace

Partez à la rencontre des 1200 œuvres de la collection, soigneusement conservées dans les réserves du Frac Alsace.

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1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org

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English :

Come discover the 1,200 works in the collection, carefully preserved in the Frac Alsace’s storage facilities

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Sélestat a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme