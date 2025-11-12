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AGENDA · Sélestat

Journées européennes du patrimoine 2026 Sélestat

dimanche 20 septembre 2026 · Sélestat

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
1 route de Marckolsheim
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Sélestat

Journées européennes du patrimoine 2026

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Partez à la rencontre des 1200 œuvres de la collection, soigneusement conservées dans les réserves du Frac Alsace
Partez à la rencontre des 1200 œuvres de la collection, soigneusement conservées dans les réserves du Frac Alsace.

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1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55  servicedespublics@frac-alsace.org

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English :

Come discover the 1,200 works in the collection, carefully preserved in the Frac Alsace’s storage facilities

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Sélestat a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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