Journées Européennes du Patrimoine 2026 Spectacle jeune public par Singuliers associés Musée national Adrien Dubouché Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Spectacle jeune public par Singuliers associés
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La troupe Singuliers associés revisite le conte Porcelaine de Claire Caillebotte, au cœur des trésors du musée ! Découvrez l’histoire créative et poétique d’une jeune femme maladroite passionnée de porcelaine. Conçue pour les esprits curieux de 2 à 10 ans, cette performance est aussi accessible aux personnes sourdes et malentendantes.
Sur réservation .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 08 50
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Spectacle jeune public par Singuliers associés
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Spectacle jeune public par Singuliers associés Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Limoges Métropole
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