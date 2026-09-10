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Journées Européennes du Patrimoine 2026 Spectacle jeune public par Singuliers associés Musée national Adrien Dubouché Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Spectacle jeune public par Singuliers associés Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Spectacle jeune public par Singuliers associés

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

La troupe Singuliers associés revisite le conte Porcelaine de Claire Caillebotte, au cœur des trésors du musée ! Découvrez l’histoire créative et poétique d’une jeune femme maladroite passionnée de porcelaine. Conçue pour les esprits curieux de 2 à 10 ans, cette performance est aussi accessible aux personnes sourdes et malentendantes.
Sur réservation   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 08 50 

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Spectacle jeune public par Singuliers associés

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Spectacle jeune public par Singuliers associés Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Limoges Métropole

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