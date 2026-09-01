Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Journées européennes du patrimoine 2026 Venez découvrir la Tour Vauban !

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Samedi 19 septembre

Visite libre 10h à 10h30 / 12h à 15h00 / 16h15 à 17h30

Visite guidée du Sillon et de la Tour 10h30 à 12h

Visite guidée de la Tour 15h à 16h15 .

Quai du Styvel Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Venez découvrir la Tour Vauban ! Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime