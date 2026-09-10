Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite-atelier adultes Réutiliser, réparer, réinventer des objets cassés ! Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite-atelier adultes Réutiliser, réparer, réinventer des objets cassés !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine

Vous avez des objets en céramique cassés auxquels vous tenez ? Amenez-les avec vous au musée pour les réparer, les réinventer et leur offrir une seconde vie ! Plusieurs matériaux seront mis à votre disposition pour les réimaginer ! Sur inscription. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite-atelier adultes Réutiliser, réparer, réinventer des objets cassés !

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite-atelier adultes Réutiliser, réparer, réinventer des objets cassés ! Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin