Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite-atelier adultes Réutiliser, réparer, réinventer des objets cassés ! Musée national Adrien Dubouché Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite-atelier adultes Réutiliser, réparer, réinventer des objets cassés !
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine
Vous avez des objets en céramique cassés auxquels vous tenez ? Amenez-les avec vous au musée pour les réparer, les réinventer et leur offrir une seconde vie ! Plusieurs matériaux seront mis à votre disposition pour les réimaginer ! Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite-atelier adultes Réutiliser, réparer, réinventer des objets cassés !
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite-atelier adultes Réutiliser, réparer, réinventer des objets cassés ! Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Jean-Pierre Leguay en concert Orgue Place Saint-Étienne Limoges 10 septembre 2026
- Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges 10 septembre 2026
- WEBINAIRE « Conséquences du travail mécanique sur les enjeux de la fertilité physique du sol « , Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Folia Limoges 11 septembre 2026