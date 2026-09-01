Informations pratiques

Villeréal

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite guidée de la bastide de Villeréal

Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026 , le dimanche 20 septembre, nous vous invitons à venir (re)découvrir la bastide de Villeréal avec la guide conférencière de l’Office de Tourisme Cœur de Bastides.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026 , nous vous invitons pour une visite de la bastide de Villeréal avec Alexandra, guide conférencière de l’Office de Tourisme Cœur de Bastides.

Elle vous propose une visite guidée gratuite en français de la bastide d’environ 1h.

Le public pourra (re)découvrir l’histoire du village, son organisation urbaine, son patrimoine bâti et les éléments qui font l’identité de cette bastide royale du Lot-et-Garonne. Cette visite s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs de passage.

Rendez-vous à 10h45 devant le Bureau d’Information Touristique de Villeréal, place de la Halle.

Départ à 11h00.

Attention les places sont limitées. Réservation indispensable. .

Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 coeurdebastides@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite guidée de la bastide de Villeréal

%C0 As part of the 2026 European Heritage Days, on Sunday, September 20, we invite you to come and (re)discover the bastide of Villeréal with a certified guide from the Cœur de Bastides Tourist Office.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite guidée de la bastide de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Bastides