Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges Musée de la Résistance Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Résistance · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Prisonniers de guerre, histoire d’une communauté captive (1940–1945) Visites guidées de l’exposition.
Avec Christophe, médiateur du musée, découvrez l’histoire de ces hommes qui, malgré l’oubli, ont marqué l’Histoire.
Sur inscription. .
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 40 christophe.guillot@limoges.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
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