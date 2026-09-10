Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges Musée de la Résistance Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Résistance · Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Prisonniers de guerre, histoire d’une communauté captive (1940–1945) Visites guidées de l’exposition.

Avec Christophe, médiateur du musée, découvrez l’histoire de ces hommes qui, malgré l’oubli, ont marqué l’Histoire.

Sur inscription. .

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 40 christophe.guillot@limoges.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole