UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges Musée de la Résistance Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Résistance · Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges Musée de la Résistance Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de la Résistance
Adresse
7 Rue Neuve Saint-Étienne
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Prisonniers de guerre, histoire d’une communauté captive (1940–1945) Visites guidées de l’exposition.
Avec Christophe, médiateur du musée, découvrez l’histoire de ces hommes qui, malgré l’oubli, ont marqué l’Histoire.
Sur inscription.   .

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 40  christophe.guillot@limoges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visites guidées Prisonniers de guerre Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)