Journées Européennes du Patrimoine 2ème édition du salon du cuir Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Journées Européennes du Patrimoine 2ème édition du salon du cuir

Place de l’Hôtel de ville Halle de la Mairie Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Sand’Cuir Artisanat organise la 2ᵉ édition du salon des métiers du cuir. Vous y découvrirez différents métiers dans le domaine de la maroquinerie, du chapeau, de la chaussure, de la sellerie/harnachement… Venez nombreux à leur rencontre !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Sand’Cuir Artisanat organise la 2ᵉ édition du salon des métiers du cuir. Un clin d’œil à la commune et son Histoire qui est liée dans le domaine du cuir par les usines de chaussures et de maroquinerie jusque dans les années 80. Vous y découvrirez différents métiers dans le domaine de la maroquinerie, du chapeau, de la bagagerie, de la chaussure, de la reliure, de la sellerie/harnachement… et des savoirs-faire ancestraux grâce à l’exposition de leurs créations. Venez nombreux à leur rencontre ! .

Place de l’Hôtel de ville Halle de la Mairie Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 65 55 77

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2ème édition du salon du cuir

%C0 To mark European Heritage Days, Sand’Cuir Artisanat is organizing the 2nd edition of the leather crafts fair. There, you’ll discover various trades in the fields of leather goods, hats, shoes, and saddlery/harness-making. Come out in large numbers to meet them!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2ème édition du salon du cuir Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays de Lauzun