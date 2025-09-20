Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne devant le Bureau d’Info Touristique Miramont-de-Guyenne
Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne devant le Bureau d’Info Touristique Miramont-de-Guyenne samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne
devant le Bureau d’Info Touristique 1 Rue Pasteur Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la bastide de Miramont-de-Guyenne grâce à une visite guidée. Laissez-vous emporter dans l’histoire de cette petite ville en vous baladant au milieu des ruelles. Départ devant le Bureau d’Information Touristique.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la bastide de Miramont-de-Guyenne grâce à une visite guidée. Laissez-vous emporter dans l’histoire de cette petite ville en vous baladant au milieu des ruelles. Départ devant le Bureau d’Information Touristique. .
devant le Bureau d’Info Touristique 1 Rue Pasteur Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 25 57 40
English : Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne
On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the bastide of Miramont-de-Guyenne thanks to a guided tour. Let yourself be carried away in the history of this small town by strolling through the narrow streets. Departure in front of the Tourist Information Office.
German : Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne
Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die Bastide von Miramont-de-Guyenne bei einer geführten Besichtigung. Lassen Sie sich in die Geschichte dieser kleinen Stadt entführen, während Sie durch die Gassen schlendern. Start vor dem Bureau d’Information Touristique.
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire la città bastarda di Miramont-de-Guyenne con una visita guidata. Lasciatevi trasportare dalla storia di questa piccola città passeggiando per le sue stradine. Punto di partenza davanti all’Ufficio del Turismo.
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la bastida de Miramont-de-Guyenne gracias a una visita guiada. Déjese llevar por la historia de esta pequeña ciudad mientras recorre sus callejuelas. Salida frente a la Oficina de Turismo.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-10-23 par OT du Pays de Lauzun
À voir aussi à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne)
- loto du coeur Square Victor Hugo Miramont-de-Guyenne 23 mai 2026
- Théâtre Roméo et Juliette symphonie visuelle Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne 25 mai 2026
- Thé Dansant de la FNACA Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne 25 mai 2026
- Courses hippiques diurnes Route de Marmande Miramont-de-Guyenne 25 mai 2026
- Journée Portes Ouvertes de la MFR Miramont-de-Guyenne 29 mai 2026