Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne devant le Bureau d’Info Touristique Miramont-de-Guyenne

Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne

devant le Bureau d’Info Touristique 1 Rue Pasteur Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la bastide de Miramont-de-Guyenne grâce à une visite guidée. Laissez-vous emporter dans l’histoire de cette petite ville en vous baladant au milieu des ruelles. Départ devant le Bureau d’Information Touristique.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la bastide de Miramont-de-Guyenne grâce à une visite guidée. Laissez-vous emporter dans l’histoire de cette petite ville en vous baladant au milieu des ruelles. Départ devant le Bureau d’Information Touristique. .

devant le Bureau d’Info Touristique 1 Rue Pasteur Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 25 57 40

English : Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne

On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the bastide of Miramont-de-Guyenne thanks to a guided tour. Let yourself be carried away in the history of this small town by strolling through the narrow streets. Departure in front of the Tourist Information Office.

German : Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die Bastide von Miramont-de-Guyenne bei einer geführten Besichtigung. Lassen Sie sich in die Geschichte dieser kleinen Stadt entführen, während Sie durch die Gassen schlendern. Start vor dem Bureau d’Information Touristique.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire la città bastarda di Miramont-de-Guyenne con una visita guidata. Lasciatevi trasportare dalla storia di questa piccola città passeggiando per le sue stradine. Punto di partenza davanti all’Ufficio del Turismo.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la bastida de Miramont-de-Guyenne gracias a una visita guiada. Déjese llevar por la historia de esta pequeña ciudad mientras recorre sus callejuelas. Salida frente a la Oficina de Turismo.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-10-23 par OT du Pays de Lauzun