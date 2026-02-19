Exposition Ma Région en Image Centre Culturel Jean Claude Castagnet Miramont-de-Guyenne
Centre Culturel Jean Claude Castagnet 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-26
L’association Territoires Nouvelle-Aquitaine vous propose une exposition sur le thème Ma région en image. Venez admirer de belles photos de votre territoire !
Centre Culturel Jean Claude Castagnet 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 66 20 07 contact@territoiresnouvelleaquitaine.fr
English : Exposition Ma Région en Image
The association Territoires Nouvelle-Aquitaine is hosting an exhibition on the theme of Ma région en image. Come and admire beautiful photos of your region!
