Journée Portes Ouvertes de la MFR Miramont-de-Guyenne

Journée Portes Ouvertes de la MFR

12 Boulevard Clémenceau Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Venez découvrir nombreux la MFR de Miramont lors d’une journée Portes Ouvertes. Une occasion pour visiter l’établissement, rencontrer son équipe éducative et s’informer sur les filières de scolarité de la 4ème et 3ème jusqu’aux études supérieures en alternance avec le BAC Pro SAPAT, le BTS Tourisme et la formation CAP AEPE. MFR cultivons les réussites ! .

12 Boulevard Clémenceau Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 21 49

English : Journée Portes Ouvertes de la MFR

Discover the MFR during an Open Day. An opportunity to visit the establishment, to meet its educational team and to learn about the schooling courses from 4th and 3rd grade to higher education with the BAC Pro SAPAT, the BTS Tourism and the CAP AEPE training.

