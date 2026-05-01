Portes ouvertes du club de Handball Salle Jean-Claude Delage Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Portes ouvertes du club de Handball

Salle Jean-Claude Delage Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Vous êtes né(e) en 2014, 2015 ou 2016, le Club de Handball de Miramont-de-Guyenne vous invite à ses portes ouvertes. Venez découvrir ce sport d’équipe !

Vous êtes né(e) en 2014, 2015 ou 2016, le Club de Handball de Miramont-de-Guyenne vous invite à ses portes ouvertes. Venez découvrir ce sport d’équipe ! .

Salle Jean-Claude Delage Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 99 35 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes du club de Handball

If you were born in 2014, 2015 or 2016, the Miramont-de-Guyenne Handball Club invites you to its open house. Come and discover this team sport!

L’événement Portes ouvertes du club de Handball Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays de Lauzun