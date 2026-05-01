Portes ouvertes du club de Handball Salle Jean-Claude Delage Miramont-de-Guyenne
Portes ouvertes du club de Handball Salle Jean-Claude Delage Miramont-de-Guyenne vendredi 29 mai 2026.
Miramont-de-Guyenne
Portes ouvertes du club de Handball
Salle Jean-Claude Delage Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 19:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Vous êtes né(e) en 2014, 2015 ou 2016, le Club de Handball de Miramont-de-Guyenne vous invite à ses portes ouvertes. Venez découvrir ce sport d’équipe !
Vous êtes né(e) en 2014, 2015 ou 2016, le Club de Handball de Miramont-de-Guyenne vous invite à ses portes ouvertes. Venez découvrir ce sport d’équipe ! .
Salle Jean-Claude Delage Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 99 35 84
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English : Portes ouvertes du club de Handball
If you were born in 2014, 2015 or 2016, the Miramont-de-Guyenne Handball Club invites you to its open house. Come and discover this team sport!
L’événement Portes ouvertes du club de Handball Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays de Lauzun
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