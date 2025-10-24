Courses hippiques diurnes Route de Marmande Miramont-de-Guyenne

Courses hippiques diurnes

Route de Marmande Hippodrome de Bouilhaguet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Venez nombreux assister aux courses de trot en attelé et une course montée qui vous sont proposées. La restauration sur place sera possible, sur résa avec le concours de l’Auberge des Bastides. Les enfants pourront également profiter d’animations gratuites. Stands sucrés et nombreuses surprises !

Route de Marmande Hippodrome de Bouilhaguet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 21 27 79

English : Courses hippiques diurnes

Come and watch the harness trotting races and a mounted race. On-site catering will be available on reservation with the Auberge des Bastides. Children will also enjoy free entertainment. Sweet stalls and lots of surprises!

German : Courses hippiques diurnes

Kommen Sie zahlreich zu den Trabrennen mit Gespannen und einem berittenen Rennen, die Ihnen angeboten werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, auf Vorbestellung in Zusammenarbeit mit der Auberge des Bastides. Für Kinder gibt es ebenfalls ein kostenloses Unterhaltungsprogramm. Süße Stände und zahlreiche Überraschungen!

Italiano :

Venite a vedere le corse al trotto con i cavalli e una corsa a cavallo. Sarà disponibile un servizio di ristorazione in loco, su prenotazione dell’Auberge des Bastides. Ci sarà anche un’animazione gratuita per i bambini. Bancarelle di dolci e tante sorprese!

Espanol : Courses hippiques diurnes

Asista a las carreras de trote con arneses y a una carrera a caballo. El Auberge des Bastides se encargará de organizar la restauración in situ. También habrá animaciones gratuitas para los niños. Puestos de golosinas y muchas sorpresas

