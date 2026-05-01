loto du coeur Square Victor Hugo Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Les lotos du coeur

Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez nombreux participer aux Lotos du coeur au profit du Grand Ouest Élite 47, plusieurs lots à gagner télévision grand écran, machine à café à grain, voyage pour 2 à Palma de Majorque ou séjour au Puy du Fou pour deux. Restauration sur place avec frites, buvettes et pâtisserie Il est conseillé d

Venez nombreux participer aux Lotos du coeur au profit du Grand Ouest Élite 47, plusieurs lots à gagner télévision grand écran, machine à café à grain, voyage pour 2 à Palma de Majorque ou séjour au Puy du Fou pour deux. Restauration sur place avec frites, buvettes et pâtisserie Il est conseillé de réserver sa place. .

Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 22 73 78

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English : Les lotos du coeur

Come and take part in the Lotos du Coeur to benefit Grand Ouest Élite 47, with several prizes to be won: large-screen TV, bean-to-cup coffee machine, a trip for 2 to Palma de Majorca or a trip for two to Puy du Fou. Catering on site with French fries, refreshment stands and pastries

L’événement Les lotos du coeur Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-20 par OT du Pays de Lauzun