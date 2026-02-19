Théâtre Roméo et Juliette symphonie visuelle Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Théâtre Roméo et Juliette symphonie visuelle

Centre Multiculturel 14 rue de Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-25

L’ensemble Vibrae propose une réinvention innovante du chef-d’œuvre de Shakespeare. Le spectacle intègre une dimension visuelle et théâtrale saisissante, un art visuel issu des codes de la culture sourde et de la langue des signes. Le spectacle s’adresse naturellement à tous les publics.

L’ensemble Vibrae propose une réinvention innovante du chef-d’œuvre de Shakespeare. Cette formation alliant accordéon classique, saxophones, trombone et percussions crée un univers sonore singulier au service de cette histoire universelle. Le spectacle intègre une dimension visuelle et théâtrale saisissante. Deux comédiens sourds s’exprimant en VV (Visual Vernacular), un art visuel issu des codes de la culture sourde et de la langue des signes, donnent vie aux protagonistes shakespeariens dans un dialogue artistique inédit entre théâtre visuel et musique instrumentale. Le spectacle s’adresse naturellement à tous les publics dans une expérience artistique véritablement universelle. .

Centre Multiculturel 14 rue de Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Roméo et Juliette symphonie visuelle

The Vibrae ensemble offers an innovative reinvention of Shakespeare’s masterpiece. The show integrates a striking visual and theatrical dimension, a visual art derived from the codes of deaf culture and sign language. The show naturally appeals to all audiences.

L’événement Théâtre Roméo et Juliette symphonie visuelle Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-02-22 par OT du Pays de Lauzun